Meteoroloji uyardı: Akdeniz'in doğusunda fırtına bekleniyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gece saatlerinden itibaren Akdeniz'in doğusunda rüzgarın fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini açıkladı. Fırtınanın pazartesi öğle saatlerinde kuvvetini kaybedeceği tahmin ediliyor.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'in doğusunda rüzgarın, gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Hatay'ın güney kıyılarını da etkileyecek fırtınanın, pazartesi öğle saatlerinde kuvvetini kaybedeceği tahmin ediliyor.