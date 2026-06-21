Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelerde sağanak etkili olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurdun iç ve kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu çevreleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Doğu kesimlerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege ve Marmara'da kuvvetli rüzgar

Rüzgarın genel olarak kuzeyli yönlerden, güney kesimlerde ise güney ve batılı yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.