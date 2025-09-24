Meteoroloji uyardı: Cuma gününden itibaren sıcaklıklar düşüyor, yağışlar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonuna doğru yurt genelinde hava sıcaklıklarının belirgin şekilde düşeceğini ve özellikle kuzey kesimlerde yağışların etkili olacağını bildirdi.

MGM’nin internet sitesinde yer alan tahminlere göre, 24 Eylül Salı (bugün) ve 25 Eylül Çarşamba (yarın) günlerinde yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ancak 26 Eylül Cuma gününden itibaren sıcaklıklarda 5 ila 6 derece arasında düşüş bekleniyor.

Özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul’da cuma ve pazar günleri yağmur beklenirken, hava sıcaklığının 22-23 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün ve yarın değerlendirin. Tüm yurtta sıcaklıklar ortalamanın üzerinde, İstanbul 27 °C, Ankara 28 °C, İzmir 30 °C. Yağış yok" ifadelerini kullandı.

Cuma gününden itibaren sıcaklıkların düşeceğini vurgulayan Şen, “Cumadan itibaren sıcaklık 5-6 derece düşecek. Cuma ve pazar İstanbul’da yağmur var, sıcaklık 22-23 °C. 29 Eylül ve Ekim başı kuzeyde yağışlar artacak, sıcaklık daha da düşecek. Montlarınızı çıkartın. Kuzeyde yaz bitti.” değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar, ani sıcaklık değişimlerine karşı özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, vatandaşlara mevsim şartlarına uygun giyinmeleri konusunda uyarılarda bulundu.