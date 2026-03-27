Meteoroloji uyardı: Ege’de fırtına, Marmara'da sağanak, Doğu’da kar alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz’in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağış bekleniyor.

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Bazı bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor

Yağışların yer yer etkisini artıracağı belirtilirken özellikle Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar öne çıkıyor.

Kıyı Ege ile Çanakkale, Şırnak çevreleri ve Siirt ile Batman’ın kuzey kesimlerinde ise kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışının yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Kıyı Ege’de fırtına uyarısı

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden eseceği, doğu bölgelerde ise kuzeyli rüzgarların etkili olacağı bildirildi.

Kıyı Ege’de rüzgarın 50-70 km/saat hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yetkililer, yaşanabilecek ulaşım aksamaları ve olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Doğu bölgelerinde çığ ve buzlanma riski

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca Doğu Anadolu’nun doğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği ifade edildi.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İstanbul ve büyük şehirlerde hava durumu

İstanbul’da parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak etkili olacak. Ankara’da bulutlu hava hakim olurken, İzmir’de ise akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış görülebileceği tahmin ediliyor.