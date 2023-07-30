Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) günlük hava durumu tahminleri belli oldu. Tahmin raporuna göre Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Osmaniye, Ordu ve Artvin çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, ülke genelinde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. MGM, rüzgar sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.