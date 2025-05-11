Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak yağışlar bu hafta da etkili olacak

Türkiye genelinde bu hafta gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, özellikle Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışların kuvvetli olacağını belirtti. Sıcaklıkların iç kesimlerde birkaç derece düşmesi beklenirken, batı bölgelerinde mevsim normallerinde seyredecek.

Yağışlar bir hafta boyunca sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar hafta boyunca etkisini sürdürecek. Cengiz Çelik, batı bölgelerinde yağışların hafif geçeceğini ancak iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli sağanakların görüleceğini ifade etti.

Çelik, yağışların özellikle doğu bölgelerde 3-4 gün boyunca kuvvetli olacağını belirterek, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

3 büyükşehirde hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da bu hafta parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olacak. Salı ve çarşamba günleri gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar en fazla 20 derece olacak.

İstanbul'da da havanın çok bulutlu olacak. Batı ve kuzey kesimlerde salı günü kısa süreli sağanak geçişleri görülebilir. Sıcaklıklar 20 derece civarında seyredecek.

İzmir'de gelecek 3-4 gün boyunca yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar 26-27 derece civarında olacak.