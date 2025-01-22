Meteoroloji uyardı! Gün boyu etkili olacak: Kuvvetli sağanak kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Antalya çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgar ve fırtına uyarısı

Rüzgarın, Hatay kıyılarında doğulu yönlerden fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi öngörülüyor. Marmara'nın batısı ve doğu bölgelerde kuzeyli, diğer bölgelerde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Soğuk hava ve çığ tehlikesi

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis görülebilir. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Hava sıcaklıkları

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece düşmesi, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevreleri ve Çanakkale'nin güney ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

DENİZLİ 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde Sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Hatay kıyılarında doğulu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 17°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 14°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MERSİN 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karlakarışık yağmurlu

ÇANKIRI 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karlakarışık yağmurlu

ESKİŞEHİR 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karlakarışık yağmurlu

KONYA 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 7°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu

DÜZCE 10°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 10°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yağmurlu yüksek kesimlerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 10°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ARTVİN 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 14°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

TRABZON 12°C

Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 2°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 0°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 6°C

Parçalı bulutlu

VAN 3°C

Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 10°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

SİİRT 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 13°C

Parçalı ve az bulutlu