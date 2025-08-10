Meteoroloji uyardı! Hafta boyu kavurucu sıcaklar sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde bu hafta da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kars, Ardahan ve Erzurum’un doğusunda yağış beklenirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık hava hâkim olacak. Güney ve batıda sıcaklıklar normallerin 4-7 derece üzerinde seyredecek. Kuzey Ege'de ise üç gün sürecek fırtına uyarısı yapıldı.
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yaptığı değerlendirmede, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kars, Ardahan ve Erzurum’un doğusunda yağış beklendiğini, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık havanın hâkim olacağını söyledi.
Sıcaklıklar mevsim normalleri civarına düşecek
Macit, özellikle güney ve batı illerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde olacağını belirterek, “Önümüzdeki hafta boyunca da sıcaklıklar böyle devam edecek. Çarşamba günü yurdun kuzeybatı kesimlerinde sıcaklıklar azalacak ve mevsim normalleri civarına düşecek” dedi.
Güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulunan Macit, Kuzeybatı kesimlerde ve Kuzey Ege’de önümüzdeki üç gün boyunca fırtına beklendiğini, bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceğini ifade etti.
Hafta boyunca Ankara’da 33-34, İstanbul’da 30-32, İzmir’de ise 38-41 derece sıcaklık tahmin ediliyor.