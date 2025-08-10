Meteoroloji uyardı! Hafta boyu kavurucu sıcaklar sürecek

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yaptığı değerlendirmede, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kars, Ardahan ve Erzurum’un doğusunda yağış beklendiğini, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık havanın hâkim olacağını söyledi.

Sıcaklıklar mevsim normalleri civarına düşecek

Macit, özellikle güney ve batı illerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde olacağını belirterek, “Önümüzdeki hafta boyunca da sıcaklıklar böyle devam edecek. Çarşamba günü yurdun kuzeybatı kesimlerinde sıcaklıklar azalacak ve mevsim normalleri civarına düşecek” dedi.

Güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulunan Macit, Kuzeybatı kesimlerde ve Kuzey Ege’de önümüzdeki üç gün boyunca fırtına beklendiğini, bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceğini ifade etti.

Hafta boyunca Ankara’da 33-34, İstanbul’da 30-32, İzmir’de ise 38-41 derece sıcaklık tahmin ediliyor.