Meteoroloji uyardı! Hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde hava sıcaklıklarının bu hafta sonu daha da yükseleceğini ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi.

Çelik'in yaptığı açıklamaya göre, Türkiye genelinde çoğunlukla yağışsız ve sıcak havalar etkisini sürdürecek. Yağışların sadece Karadeniz kıyı kesimlerinde görüleceğini belirten Çelik, "Onun dışında iç ve güney bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava bekliyoruz" dedi.

Sıcaklıklar 4-5 gün boyunca yüksek kalacak

Hava tahmin uzmanı, halihazırda mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde olan sıcaklıkların cuma ve cumartesi günleri 1 ila 2 derece daha artarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacağını kaydetti. Çelik, bu yüksek sıcaklık seyrinin önümüzdeki 4-5 gün boyunca devam edeceğini söyledi.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumuna ilişkin detayları paylaşan Çelik, cumartesi günü için yağış beklenmediğini, ancak pazar gününden itibaren pazartesi ve salı günleri Karadeniz kıyılarında aralıklarla yağış geçişleri olacağını ifade etti.

Büyük şehirlerde beklenen sıcaklıklara da değinen Çelik, Ankara'da sıcaklıkların 33-34 derece, İstanbul'da 30-32 derece ve İzmir'de ise 34-37 derece arasında seyredeceğini belirtti.