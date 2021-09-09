Meteoroloji uyardı: İstanbul'da bu sabaha dikkat

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde kısa süreli fırtına şeklinde esecek rüzgar ve sabah saatlerinde başlayacak sağanak yağış konusunda uyardı.

İstanbul'un birçok ilçesinde sabahtan itibaren sağanak yağış öngörülüyor.

Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.