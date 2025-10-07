Meteoroloji uyardı: İstanbul'da sağanak yağış gece boyu etkili oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası beklenen yağmur, İstanbul genelinde gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Gece boyu aralıklarla yağan yağmurun sabah saatlerinden itibaren ise gün boyu etkili ollması bekleniyor.
Yağmur, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nden görüntülendi.
Yağış uyarısını duyan ve yağmurun etkili olduğunu gören vatandaşların şemsiye ile evlerinden çıktıkları görüldü.