Meteoroloji uyardı: İstanbul'un 7 ilçesinde kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul Valiliği, yarın özellikle Avrupa Yakası'ndaki 7 ilçede kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
İstanbul Valiliği, yarın beklenen gök gürültülü sağanağın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre, İstanbul'da yarın gök gürültülü yağışın, sabah saatlerinden akşama kadar Avrupa Yakası'nın Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.
Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette ve zaman zaman kuvvetli eseceği kaydedilen açıklamada, vatandaşların kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.