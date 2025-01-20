Meteoroloji uyardı: Kar, çığ ve don tehlikesi kapıda!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuzey, doğu ve batı bölgelerde yağışların etkili olacağını açıkladı. Doğu Anadolu'da kar yağışı, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. Hava sıcaklığı doğu bölgelerde 3 ila 5 derece düşecek. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 20 Ocak 2025 hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkemizin kuzey, doğu ve batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Hakkari, Şırnak ve Van çevrelerinde yağış beklenirken, Kastamonu kıyılarında da yağış görülecek. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma, don olayı, yer yer sis ve pusun etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Hava sıcaklığı
Doğu bölgelerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.
Rüzgar
Kuzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi beklenen rüzgar, sabah saatlerinde Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esecek.
Uyarılar
Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesine karşı uyardı. İç ve doğu bölgelerde ise buzlanma ve don olayının ulaşımı olumsuz etkileyebileceği vurgulandı. Vatandaşların, özellikle dik yamaçlarda ve yüksek kesimlerde dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.
Bölgelere göre hava durumu
Marmara
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 11°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu
EDİRNE 11°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İSTANBUL 10°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ 9°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Ege
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İZMİR 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
MANİSA 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 20°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
HATAY 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 19°C
Az bulutlu ve açık
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 9°C
Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
ZONGULDAK 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SAMSUN 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
TRABZON 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 7°C
Parçalı bulutlu
VAN 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 10°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA 13°C
Parçalı ve az bulutlu