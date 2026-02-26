Meteoroloji uyardı: Kar ve kuvvetli yağış tüm yurdu saracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 4 ila 6 derece azalacak, yağışlı ve soğuk hava dalgası yurdun büyük bölümünde etkisini gösterecek. Ege kıyıları ile Antalya ve Edirne çevreleri dışında ülke genelinde aralıklı yağış beklenirken, özellikle iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı ön plana çıkıyor.

Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Ordu ve Siirt çevreleri ile Adıyaman, Diyarbakır ve Batman’ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayına karşı uyarı yapılırken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğu bildirildi.

İç Anadolu’da karla karışık yağmur var

İç Anadolu Bölgesi genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Ankara ve Konya’da öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin edilirken, Kayseri’de aralıklı kar yağışı öne çıkıyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Karadeniz’de kuvvetli yağış ve yükseklerde kar

Orta ve Doğu Karadeniz genelinde yağmur ve sağanak beklenirken, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rize ve Trabzon’un yüksek kesimlerinde kar etkisini artıracak. Orta Karadeniz kıyılarında rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz’de ise kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek. Bolu ve Kastamonu’da aralıklı kar yağışı bekleniyor.

Doğu Anadolu’da yoğun kar ve fırtına uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, Erzurum, Ağrı, Malatya ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli kar görülecek. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi sürüyor. Ayrıca bölgenin güneydoğusunda rüzgarın 50-70 km/saat hızla esmesi ve kısa süreli fırtına oluşturması bekleniyor.

Güneydoğu’da gece saatlerinde kar ihtimali

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağmur etkili olurken, Cuma gecesi Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Özellikle Siirt çevreleri ile Adıyaman, Diyarbakır ve Batman’ın kuzey kesimlerinde yağışların kuvvetli olabileceği bildirildi.

Ege ve Akdeniz’de rüzgar etkili olacak

Ege’nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar beklenirken, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kar görülecek. Kıyı Ege’de rüzgarın 40-60 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Akdeniz’de ise Antalya hariç bölge genelinde yağmur ve sağanak etkili olacak, kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar görülecek.

Denizlerde de fırtına uyarısı yapıldı. Güney Ege ve Akdeniz’de fırtına, Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ile Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.