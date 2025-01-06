Meteoroloji uyardı: Kar, yağmur ve kuvvetli rüzgar kapıda! (6 Ocak 2025 Pazartesi hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu bir havaya sahip olacağı öngörülüyor. Marmara'nın güney ve doğu bölgeleri, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Eskişehir, Konya, Sivas, Zonguldak, Sinop, Tokat, Elazığ ve Siirt çevrelerinde yağışlar bekleniyor.

Yağışların kıyı bölgelerde yağmur ve sağanak, iç kesimler ve yüksek rakımlı alanlarda ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Antalya, Rize, Artvin, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı ve İzmir'in kuzey ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma, don olayları, pus ve yer yer sis görülebileceği ifade ediliyor.

Hava sıcaklığı: Kuzey ve iç bölgelerle Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda sıcaklıkların 3 ila 5 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Rüzgarın genel olarak kuzey yönlü, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise güney yönlü esmesi bekleniyor. Hızının hafif, zaman zaman orta kuvvette olacağı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey yönlerden kuvvetli şekilde (40-60 km/saat) eseceği öngörülüyor.

Yağış ve çığ uyarısı

Yağışların; Antalya, Rize, Artvin, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgelere göre hava durumu (Bugün hava nasıl olacak?)

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 4°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 3°C

Çok bulutlu, kıyı ilçeleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde İzmir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren iç kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğle saatlerinde Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MERSİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Konya ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SİVAS °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, sabah saatlerinde Zonguldak ve Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 5°C

Çok bulutlu

DÜZCE °C, 9°C

Çok bulutlu

SİNOP °C, 10°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğle saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 9°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

TOKAT °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur, yüksekleri karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Elazığ çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Çok bulutlu

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu