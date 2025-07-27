Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar etkisini sürdürecek! Termometreler 45 dereceyi bulacak | 27 TEMMUZ HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürecek. İç ve doğu bölgelerde hava sıcaklıkları 40 derecenin, bazı illerde ise 45 derecenin üzerine çıkacak. Ağrı ve Van çevresinde yerel gök gürültülü sağanaklar beklenirken, Karadeniz’in doğusunda çarşamba ve perşembe günü yağış görülebilir. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 27 Temmuz Pazar hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 27 Temmuz - 2 Ağustos 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yeni haftada da sürecek. Özellikle iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Bazı illerde 45 dereceyi bulacak
Rapora göre pazartesi gününden itibaren İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman’da 45 dereceye kadar ulaşacak sıcaklıklar dikkat çekiyor. Marmara ve Ege’de ise sıcaklıklar 35 ila 40 derece arasında değişiyor.
Hafta boyunca Türkiye'nin büyük kısmında hava açık ve güneşli olacak. Ancak Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve yer yer İç Anadolu’da kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri Doğu Karadeniz’de yerel yağışlar etkili olabilir.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı bulutlu hava etkili olacak. Özellikle Ağrı ile Van’ın kuzeydoğusunda yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
27 Temmuz 2025 Pazar— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) July 27, 2025
🌡️Hava Sıcaklığı: İç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/vIYqDbwIbU
Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı ve genel olarak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdüreceği öngörülüyor. Rüzgarın ise ağırlıklı olarak kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Uzmanlar, sıcak havalara karşı özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor.
27 Temmuz bölge bölge hava durumu tahmini
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Ağrı ile Van’ın kuzeydoğusunun öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 42°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 43°C
Az bulutlu ve açık