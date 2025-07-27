Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 27 Temmuz - 2 Ağustos 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yeni haftada da sürecek. Özellikle iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Bazı illerde 45 dereceyi bulacak

Rapora göre pazartesi gününden itibaren İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman’da 45 dereceye kadar ulaşacak sıcaklıklar dikkat çekiyor. Marmara ve Ege’de ise sıcaklıklar 35 ila 40 derece arasında değişiyor.

Hafta boyunca Türkiye'nin büyük kısmında hava açık ve güneşli olacak. Ancak Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve yer yer İç Anadolu’da kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri Doğu Karadeniz’de yerel yağışlar etkili olabilir.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı bulutlu hava etkili olacak. Özellikle Ağrı ile Van’ın kuzeydoğusunda yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

27 Temmuz 2025 Pazar

🌡️Hava Sıcaklığı: İç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/vIYqDbwIbU — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) July 27, 2025

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı ve genel olarak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdüreceği öngörülüyor. Rüzgarın ise ağırlıklı olarak kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Uzmanlar, sıcak havalara karşı özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor.

27 Temmuz bölge bölge hava durumu tahmini

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Ağrı ile Van’ın kuzeydoğusunun öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 42°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 43°C

Az bulutlu ve açık