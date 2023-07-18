Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar yarından itibaren etkisini gösterecek!

Meteoroloji 18 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük yeni raporda özellikle Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 35 dereceyi aşacağı belirtildi. Yüksek sıcaklıkların 24 Temmuz'a kadar etkili olması bekleniyor.

Bu tarihler arasında sıcaklıkların İstanbul'da 32-35, Edirne'de 38-41, Kırklareli'nde 35-39, Tekirdağ'da 33-36, Kocaeli'nde 37-39, Sakarya'da 35-37, Yalova'da 31-33, İzmir'de 37-38 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yüksek sıcaklıklar yarın etkisini gösterecek

Afrika sıcakları, geçtiğimiz hafta Türkiye'yi etkisi altına aldı. Tam havalar serinledi derken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni bir uyarı yayınladı. Özellikle Marmara Bölgesi için 19 Temmuz Çarşamba gününden itibaren yüksek sıcaklıkların yaşanacağı bilgisini paylaştı.

Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.