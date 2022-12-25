Meteoroloji uyardı: Kuvvetli kar ve sağanak yağışı geliyor

Soğuk hava Türkiye genelinde etkisini sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı son tahmin raporunda birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Kütahya, Hatay ve Van çevreleri ile gece saatlerinde Kilis, G. Antep, Ş. Urfa ve Mardin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu ile Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı

Önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu ile Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamlar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

6 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bolu, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı kodlu kuvvetli kar uyarısı yapıldı.

Hafta başından itibaren kar yağışı Güneydoğu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olacak. Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Şırnak, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Sivas, Tokat, Çorum, Kastamonu ve Bolu'da kar yağışı etkili olması beklenirken hava sıcaklıkları da bu bölgelerde eksi derecelerde seyredecek.

Kar yağışı salı günü Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olurken Bat kesimlerde mevsim normallerinde bir hava bekleniyor.

Çarşamba günü kar yağışı Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerini terk ederken Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Artvin, Ardahan, Sivas, Tokat, Amasya, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Karabük ve bolu'da etkili olacak.