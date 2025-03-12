Meteoroloji uyardı! Kuvvetli rüzgar etkili olacak (12 Mart 2025 Çarşamba hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Mart 2025'e yönelik hava durumu tahminlerini yayınladı. Ülkenin batı kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği, İstanbul, Balıkesir ve İzmir’in kuzeyinde hafif sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde pus ve sis etkili olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında saatte 40-60 kilometre hızla esmesi beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, bazı bölgelerde yerel sağanak yağış görülecek. İstanbul ve Balıkesir çevreleri ile İzmir’in kuzey kesimlerinde hafif sağanak yağış ihtimali bulunuyor.
Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklenirken, yurt genelinde pus ve yer yer sis etkili olacak. Özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ riski bulunuyor. Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor. Meteoroloji yetkilileri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını öneriyor.
Bölgelere göre hava durumu
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Balıkesir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
Ege
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı
MUĞLA 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 21°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 24°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 22°C
Parçalı ve az bulutlu
Bati Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 21°C
Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 21°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 9°C
Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 26°C
Parçalı ve az bulutlu