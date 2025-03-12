Meteoroloji uyardı! Kuvvetli rüzgar etkili olacak (12 Mart 2025 Çarşamba hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, bazı bölgelerde yerel sağanak yağış görülecek. İstanbul ve Balıkesir çevreleri ile İzmir’in kuzey kesimlerinde hafif sağanak yağış ihtimali bulunuyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklenirken, yurt genelinde pus ve yer yer sis etkili olacak. Özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ riski bulunuyor. Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor. Meteoroloji yetkilileri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını öneriyor.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Balıkesir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

Ege

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı

MUĞLA 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 24°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Bati Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 21°C

Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 19°C

Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 21°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 9°C

Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 26°C

Parçalı ve az bulutlu