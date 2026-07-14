Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve sert rüzgar etkili olacak!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava tahmin raporuna göre Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in bazı bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi'nin büyük bölümü, Toroslar mevkii ile Kırklareli, Çankırı ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ülkenin diğer bölgelerinde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Kuvvetli yağış beklenen iller

Meteoroloji, özellikle Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağını duyurdu. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yerel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Güney Ege'de kuvvetli rüzgar

Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar eseceği tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle deniz ulaşımı, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı tedbir alınması çağrısında bulundu.

Sıcaklıklarda Batı Karadeniz'e dikkat

Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 6 derece azalması beklenirken, ülkenin diğer kesimlerinde önemli bir sıcaklık değişikliği öngörülmüyor. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcak hava etkisini sürdürecek. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da termometrelerin 40 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Bölgelerde hava durumu

Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Bursa ve Kırklareli başta olmak üzere doğu kesimlerde sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak geçişleri görülecek.

Ege Bölgesi genelinde yağış beklenmezken, Güney Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar ön plana çıkacak.

Akdeniz'de kıyı kesimlerde açık ve parçalı bulutlu hava etkili olurken, Toroslar mevkiinde yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İç Anadolu'nun kuzeyinde, özellikle Çankırı çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Bölgenin diğer kesimlerinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Batı Karadeniz'de gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batısında yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de de Bayburt çevreleri ile Trabzon kıyıları dışında kalan birçok noktada yerel sağanak yağış etkili olacak.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinde sağanak geçişleri beklenirken, bölgenin büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu hava görülecek.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yağış beklenmiyor. Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürürken, yüksek sıcaklıklar dikkat çekiyor.