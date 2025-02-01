Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak! (1 Şubat 2025 hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Şubat 2025 Cumartesi günü için hava durumu tahminlerini paylaştı. Kuzey ve iç kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Batı Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor. İşte bölge bölge hava durumu detayları ve meteorolojinin uyarıları...
Türkiye genelinde 1 Şubat 2025 Cumartesi günü için hava durumu tahminleri belli oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.
Özellikle Batı Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Gece saatlerinde ise Ordu ve Giresun çevrelerinde yağmur beklentisi var.
Bununla birlikte Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma, don ve yoğun sis nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.
Hava sıcaklığı ve rüzgar durumu
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bölgelere göre hava durumu
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya ve Kocaeli ile öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Ege
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 10°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA 12°C
Parçalı bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 21°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
ANKARA 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 12°C
Parçalı bulutlu
KONYA 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
BOLU 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
KASTAMONU 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 10°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -2°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 3°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 12°C
Az bulutlu ve açık
VAN 4°C
Az bulutlu ve açık
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 15°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 17°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 14°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 17°C
Az bulutlu ve açık