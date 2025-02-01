Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak! (1 Şubat 2025 hava durumu)

Türkiye genelinde 1 Şubat 2025 Cumartesi günü için hava durumu tahminleri belli oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Özellikle Batı Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Gece saatlerinde ise Ordu ve Giresun çevrelerinde yağmur beklentisi var.

Bununla birlikte Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma, don ve yoğun sis nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Hava sıcaklığı ve rüzgar durumu

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya ve Kocaeli ile öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Ege

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 10°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 12°C

Parçalı bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ANKARA 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 12°C

Parçalı bulutlu

KONYA 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

BOLU 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KASTAMONU 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 10°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -2°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 3°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 12°C

Az bulutlu ve açık

VAN 4°C

Az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 15°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 17°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 14°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 17°C

Az bulutlu ve açık