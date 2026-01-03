Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış, fırtına ve çığ alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, iç ve batı kesimlerde kapalı hava ve bulutlar artarken Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Manisa, Uşak ve Samsun çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale ve İzmir çevrelerinde ise yağmur ve sağanak görüleceği bildirildi.

İzmir ve çevresinde kuvvetli sağanak hakim

Yetkililer, İzmir çevreleri, Aydın’ın kıyı kesimleri, Çanakkale’nin güneyi ile Balıkesir’in batı kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olacağına dikkat çekti. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor.

Fırtına uyarısı yapıldı

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin edilirken, rüzgârın Marmara, Kuzey Ege ile Batı ve Orta Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi öngörülüyor. Bu nedenle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Karadeniz ve Doğu'da çığ tehlikesi...

Öte yandan Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Meteoroloji, kuvvetli yağış, fırtına, buzlanma ve çığ riskine karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.