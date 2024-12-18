Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, fırtına ve çığ tehlikesine dikkat... (18 Aralık hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde kuzey, iç ve doğu bölgelerde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Bartın, Sinop, Ordu ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor. Rize, Artvin ve Ardahan'ın iç kesimlerinde ise yoğun kar yağışı etkili olacak.

Kuvvetli yağış uyarısı

Rize ve Artvin’in kıyılarında kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Ardahan çevrelerinde de karla karışık yağmur ve yoğun kar etkili olacak.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde kuzeybatı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) beklendiği açıklandı.

Buzlanma, don ve sis uyarısı

İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı ve yer yer sis bekleniyor. Sürücüler ve yayalar bu durumlara karşı dikkatli olmalı.

Çığ tehlikesi

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Vatandaşların bölgede dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Hava sıcaklıkları

Meteoroloji verilerine göre iç ve batı bölgelerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmaması bekleniyor.

Uzmanlar, olası olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yolculuk yapacakların hava koşullarını önceden kontrol etmeleri öneriliyor.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE 17°C

Az bulutlu

EDİRNE 14°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL 13°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

SAKARYA 15°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

Ege

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 18°C

Az bulutlu

MANİSA 15°C

Az bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 19°C

Az bulutlu

HATAY 16°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli

MERSİN 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 9°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Bartın, Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinin yerel yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri hafif yağmurlu

ZONGULDAK 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı, ilk saatlerde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN 3°C

Çok bulutlu, aralıklı olmak üzere kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli, iç kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Ardahan çevrelerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 9°C

Parçalı bulutlu

VAN 5°C

Parçalı bulutlu

GÜneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR 9°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 14°C

Parçalı ve az bulutlu