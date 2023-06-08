Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor!

Hava Sıcaklığı: Batı kesimlerde hava sıcaklığının 3 ila 6 derece azalacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz'in batısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Sivas ve Karaman hariç), Batı Karadeniz'in batısı ile Balıkesir çevreleri ve Karaman'ın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

İç Ege (İzmir’in iç ve kuzeyi, Manisa, Aydın, Kütahya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla’nın iç kesimleri), Kırıkkale çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Balıkesir, Bursa ve Bilecik illerinin güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.