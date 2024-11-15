Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış İstanbul ve Marmara'yı esir alacak (15 Kasım Cuma hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Kasım 2024 Cuma gününe dair hava durumu tahminleri ortaya çıktı. Buna göre; Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde yoğun bulutlanma ve sağanak yağış etkili olacak. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Kuvvetli yağış uyarısı

Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, İzmir, Samsun, Amasya, Çorum ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın ve Adana'nın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel ve su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kahramanmaraş hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın ve Adana'nın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KAYSERİ 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 18°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) gece saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, bu akşam ve yarın (Cumartesi) gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) gece saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON 17°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 9°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 16°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 22°C

Parçalı ve az bulutlu