Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına etkili olacak! 22 Ocak 2026 hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde yağışlı ve rüzgarlı hava etkisini sürdürüyor. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı yurt genelinde, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güney ve batısında yağış bekleniyor.

Gök gürültülü sağanak etkili olacak

Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç ve batı bölgelerde yağmur ile karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı öngörülüyor. Özellikle Marmara ve Ege’nin batısı, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağışların kuvvetli, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkabilir

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı, yurdun kuzeyinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genel olarak güneyli yönlerden, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Sel ve su baskınına dikkat

Meteoroloji, kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kıyı kesimlerde hortum riski ile kar yağışı görülen bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulundu. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.