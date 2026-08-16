Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son hava durumu tahminlerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olurken, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Güney ve İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in Bolu dışındaki iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in Samsun ve Çorum dışındaki bölümleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının ise genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış beklenen iller

Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in Giresun dışındaki bölümleri, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Rüzgarın hızı 60 kilometreyi bulacak

Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara'nın güneydoğusu ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneybatıdan saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar öngörülüyor.