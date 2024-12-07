Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat (7 Aralık Cumartesi hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Aralık Cumartesi günü için yurt genelinde yağışlı bir hava beklendiğini açıkladı. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun bazı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de ise yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Ege kıyıları, Antalya çevresi ile Çanakkale ve Balıkesir’in batı ilçelerinde yerel kuvvetli yağışlar öngörülüyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli esecek

Rüzgarın, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güney yönlerden saatte 30-50 km hızla kuvvetli şekilde eseceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yaşayanların çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı hazırlıklı olmaları istendi.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklıklarının, yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ancak yağış alan bölgelerde sıcaklıklar yerel olarak düşebilir.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Çanakkale, Bilecik ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir ve Tekirdağ'ın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Çanakkale'nin batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 17°C

Çok bulutlu, batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 16°C

Çok bulutlu

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde Güney Ege kıyı kesimlerinde, gece saatlerinde İzmir kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 17°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 12°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, öğle saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MERSİN 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, bölgenin batı ve kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile doğusunun yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KASTAMONU 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 16°C

Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 11°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 13°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 12°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 16°C

Parçalı bulutlu