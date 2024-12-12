Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağışlar pek çok ili etkisi altına alacak (12 Aralık hava durumu)

12 Aralık Perşembe gününe yönelik hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Buna göre Türkiye’nin büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde aralıklı yağışlar bekleniyor.

Yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Sivas ve Çankırı'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Kuvvetli yağış uyarısı

Batı ve Doğu Karadeniz, Ordu, Hatay, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde su baskını, taşkın ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması önem taşıyor.

Çığ tehlikesi!

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu’nun doğusunda eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Vatandaşların bu bölgelere dikkat etmesi istendi.

Sıcaklık ve rüzgar durumu

Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Buzlanma ve don uyarısı

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Ayrıca yer yer pus ve sis görülebilir.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAHRAMANMARAŞ 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Çankırı, Sivas, Kayseri çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 15°C

Parçalı ve çok bulutlu