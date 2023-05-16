Meteoroloji uyardı: Marmara ve Ege'de gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara bölge geneli, İç Ege ve Göller Yöresi'nin öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini tahmin ediyor.

Marmara ve Kıyı Ege'de toz taşınımı olacağı öngörülüyor. Akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi ile Kuzey Ege'de yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Marmara'nın batısı ve güneyi ile Kuzey Ege'de yerel olarak kuvvetli yağış olması, Marmara ve Kıyı Ege'de de toz taşınımı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bölgelerin hava durumu şu şekilde:

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batısı, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güneyinde ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı ile birlikte yer yer çamur şeklinde yağış bekleniyor.

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli

BURSA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli

SAKARYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 29°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, İç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların bölgenin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde toz taşınımı ile birlikte yer yer çamur şeklinde yağış bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 31°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri zamanla parçalı ve çok bulutlu, Burdur çevreleri ile Isparta'nın batısının gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği düşünülüyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu olacağı öngörülüyor.

TOKAT °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

IĞDIR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SİİRT °C, 27°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°C

Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 27°C

Az bulutlu