Meteoroloji uyardı: Marmara ve Ege'de gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Marmara geneli ve İç Ege'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı ile birlikte yer yer çamur şeklinde yağış olacağı öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara bölge geneli, İç Ege ve Göller Yöresi'nin öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini tahmin ediyor.
Marmara ve Kıyı Ege'de toz taşınımı olacağı öngörülüyor. Akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi ile Kuzey Ege'de yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.
Marmara'nın batısı ve güneyi ile Kuzey Ege'de yerel olarak kuvvetli yağış olması, Marmara ve Kıyı Ege'de de toz taşınımı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Bölgelerin hava durumu şu şekilde:
MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batısı, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güneyinde ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı ile birlikte yer yer çamur şeklinde yağış bekleniyor.
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli
BURSA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli
SAKARYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 29°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli
EGE: Parçalı ve çok bulutlu, İç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların bölgenin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde toz taşınımı ile birlikte yer yer çamur şeklinde yağış bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri zamanla parçalı ve çok bulutlu, Burdur çevreleri ile Isparta'nın batısının gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği düşünülüyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri zamanla çok bulutlu
KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
K.MARAŞ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu olacağı öngörülüyor.
TOKAT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
IĞDIR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
SİİRT °C, 27°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 29°C
Az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu