Meteoroloji uyardı: Marmara ve Ege’de sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde etkili olacak yeni hava durumu tahminini açıkladı. Buna göre Türkiye’nin batı kesimleri çok bulutlu ve sağanak yağışlı bir gün geçirirken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de çığ tehlikesi öne çıkıyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Marmara ve Ege’de kuvvetli yağış uyarısı

Marmara Bölgesi genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış beklenirken, sabah saatlerinde Çanakkale ve Edirne çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul’da gün boyunca çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağış etkili olacak.

Ege Bölgesi’nde ise özellikle kıyı kesimlerde kuvvetli sağanak görülecek. İzmir ve Muğla’da sabah ve öğle saatlerinde yağışların şiddetini artırması bekleniyor. İç Ege’nin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur görülebilir.

Rüzgar 60 kilometre hıza çıkacak

Rüzgarın Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında güneybatı yönlerden, akşam saatlerinden sonra ise Marmara’nın batısında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Özellikle solunum rahatsızlığı bulunan vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

Doğu’da çığ ve don tehlikesi

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı görülebileceği bildirildi.

Sıcaklıklar yüksek seyredecek

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde olacak. Özellikle Akdeniz Bölgesi’nde sıcaklıklar 20 derecenin üzerine çıkacak. Adana’da 22 derece, Hatay’da 20 derece ölçülmesi bekleniyor.

Yetkililer, kuvvetli yağış, rüzgar ve çığ riskine karşı vatandaşların güncel uyarıları takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları gerektiğini belirtti.