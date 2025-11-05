Meteoroloji uyardı: Marmara ve iç kesimlerde sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzeybatı kesimleri için sağanak yağış uyarısı yaptı. Yapılan son tahminlere göre, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Düzce, Amasya ve Sivas çevrelerinde gün boyunca sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hâkim olacak.

Sıcaklıkların Türkiye genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren yağışın etkili olması öngörülürken, Marmara’nın güneyi ile Karadeniz’in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği belirtildi.

Rüzgârın Ege ve Marmara’da kuzeyli, diğer bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji verilerine göre bugün Ankara 21, İstanbul 19, İzmir 24, Antalya 27, Adana 32 derece olacak.

Yağışlı bölgelerde sıcaklıkların birkaç derece düşmesi bekleniyor.