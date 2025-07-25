Meteoroloji uyardı! Marmara'da kavurucu sıcaklık alarmı: 40 dereceyi aşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için yüksek sıcaklık uyarısında bulundu. Açıklamaya göre, bölge genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların 27 Temmuz Pazar gününden itibaren daha da etkili olması bekleniyor.

30 Temmuz'dan itibaren sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin değerlendirmelerine göre, sıcaklıkların 30 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla azalmaya başlayacağı öngörülüyor.

26-30 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da 35, Edirne’de 40, Kırklareli’nde 39, Tekirdağ’da 34, Kocaeli’de 40, Sakarya’da 39, Yalova’da ise 35 dereceye kadar sıcaklıkların çıkması bekleniyor.

Özellikle kronik hastalığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanlarda bulunmamaları konusunda uyarıda bulunulurken vatandaşların sıcak çarpması gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği açıklandı.