Meteoroloji uyardı: Marmara’da sağanak yağış etkili olacak: 5 Mart 2026 hava durumu

Meteoroloji tahminlerine göre Doğu Anadolu Bölgesi genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sabahın ilk saatlerinde Van çevrelerinde hafif kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

Bölgede günün ilerleyen saatlerinde yağışın etkisini kaybetmesi beklenirken, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları görülebileceği bildirildi. Erzurum ve Kars’ta sıcaklıkların eksi 2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Çığ ve kar erimesi tehlikesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar için çığ ve kar erimesi uyarısı yaptı.

Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve özellikle dağlık alanlarda bulunanların olası çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.

Marmara’da yağmur etkisini gösterecek

Marmara Bölgesi’nde gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısında, gece saatlerinden itibaren ise genelinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul’da hava sıcaklığının 11 derece civarında seyretmesi, gece saatlerinde ise yağmurun etkili olması tahmin ediliyor. Edirne ve Kırklareli’nde de akşam ve gece saatlerinde yağış görülecek.

Kuzey Ege’de gece sağanak bekleniyor

Ege Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülürken, gece saatlerinde özellikle Kuzey Ege kıyılarında sağanak yağış bekleniyor.

İzmir’de sıcaklığın 18 derece civarında olması ve gece saatlerinde yağmur geçişleri yaşanması tahmin ediliyor.

İç ve batı kesimlerde sis ve pus

Meteoroloji ayrıca sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis görülebileceği uyarısında bulundu.

İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde genel olarak parçalı bulutlu bir hava beklenirken, özellikle sabah saatlerinde görüş mesafesinin düşebileceği belirtildi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde

Meteoroloji’ye göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.