Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor, sıcaklıklar 8 derece düşüyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri yağışlı geçecek.

Adana'nın doğusu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu ile Çankırı ve Amasya çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Dört il için kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleri ile Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış sırasında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Sıcaklıklar 4 ila 8 derece düşecek

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalması, Trakya'da ise bir miktar yükselmesi bekleniyor. Sıcaklıklardaki düşüşün yer yer 4 ila 8 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın genellikle kuzeyli, doğu ve güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgâr

Batı Karadeniz'de rüzgârın batılı yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.