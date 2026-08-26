Meteoroloji uyardı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu tahminlerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yurdun diğer kesimlerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklıklarında ülke genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgara dikkat

Meteoroloji, yurdun güneydoğu kesimleri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden yer yer saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.