Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış dalgası başlıyor

Yarından itibaren İstanbul’un da aralarında olduğu 20 ilde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerine gerileyecek.

Bugün itibarıyla Marmara Bölgesi’nin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri beklendiği bildirildi. Bölge genelinde pus ve yer yer sis etkisini sürdürecek.

Yağışlı hava dalgası yarın genişliyor

Meteoroloji’nin tahminlerine göre çarşamba gününden itibaren başta İstanbul olmak üzere batı ve orta kesimlerde sağanak yağış bekleniyor. Yağış uyarısı yapılan 20 il şöyle:

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bolu, Bartın, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu.

Yağışların ilerleyen günlerde Karadeniz boyunca doğuya doğru etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.