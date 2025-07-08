Meteoroloji uyardı! Sıcaklar devam ediyor: Normallerin 4-5 derece üzerinde olacak

Türkiye genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının önümüzdeki bir hafta boyunca devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ve genel olarak yağış beklentisinin bulunmadığını söyledi.

Özdemirci, kuzey bölgelerde perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarında azalma görüleceğini ve değerlerin mevsim normalleri civarına ineceğini belirtti. Ancak iç ve doğu kesimlerde yüksek sıcaklıkların etkisini sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.

"Sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-5 derece üzerinde"

Özdemirci, "Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-5 derece üzerinde. Sıcak hava dalgası bir hafta daha etkisini sürdürecek" açıklamasında bulundu.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Özdemirci, "Yarın sıcaklıklar İstanbul'da 35, Ankara'da 36, İzmir'de 38 derece olacak. Perşembe günü İstanbul'da sıcaklık azalacak ve 29 dereceye düşecek. Sıcaklıklar perşembe ve cuma günü Ankara'da 38, İzmir'de 35 derecede seyredecek" bilgisini paylaştı.

Uzmanlar, özellikle iç, batı ve güney bölgelerde sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkacağını belirtiyor. Özdemirci, güneşin dik açıyla geldiği 12.00 ile 16.00 saatleri arasında mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği uyarısında bulundu.