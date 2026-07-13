Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 42 dereceyi görecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülürken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık hava etkili olacak.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde

Meteoroloji, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini, değerlerin genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.

Rüzgarın ise yurt genelinde kuzey yönlerden, güneydoğu kesimleri ile Akdeniz'de güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden saatte 30-50 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu'da 40 derecenin üzeri görülecek

Yurdun en sıcak bölgesi yine Güneydoğu Anadolu olacak. Tahminlere göre Diyarbakır'da hava sıcaklığı 42, Şanlıurfa'da 41, Siirt'te 40, Mardin'de 37 dereceye ulaşacak.

Ege Bölgesi'nde Denizli ve Muğla'da 37, Manisa'da 36, İzmir'de 34 derece sıcaklık beklenirken, İç Anadolu'da Ankara ve Çankırı'da 34, Konya'da 35 derece ölçülecek.

İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 30, Bursa'da 32, Çanakkale'de 33 derece olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de yağış etkili olacak

Doğu Karadeniz'de Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Batı Karadeniz'de Bolu ve Kastamonu çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel yağış görülecek.

Doğu Anadolu'da ise Kars çevrelerinde yerel ve kısa süreli sağanak yağış öngörülüyor.