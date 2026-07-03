Meteoroloji uyardı: Sıcaklık artacak, yaz yağmuru etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye çevreleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava etkili olacak.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak. Şanlıurfa'da 41, Diyarbakır'da 40, Malatya'da ise 38 dereceye ulaşması beklenen sıcaklıklar nedeniyle günün en sıcak saatlerinde dikkatli olunması gerekiyor.

Ege Bölgesi'nde İzmir ve Muğla'da 35, Denizli'de 37 derece, İç Anadolu'da Ankara'da 33 ve Konya'da 34 derece sıcaklık bekleniyor. İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık ise 31 derece olacak.

Yağışlar öğle saatlerinden sonra etkili olacak

Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra Trakya, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel olarak etkili olması bekleniyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yanı sıra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den uyarı yok

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel meteorolojik uyarı bulunmadığını açıkladı. Rüzgarın ise yurt genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.