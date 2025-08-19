Meteoroloji uyardı: Sıcaklık bu hafta da etkisini sürdürecek
Yurt genelinde sıcaklıklar bu hafta da etkili olacak. Meteoroloji’den yapılan değerlendirmelere göre, özellikle iç ve doğu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Cuma gününden itibaren değerlerde daha belirgin artış bekleniyor. Hafta ortasında Marmara’nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz’in bazı kesimlerinde yağış görülecek. Perşembe günü Doğu Karadeniz ve çevresinde etkili olacak yağışların ardından, cuma günü ise tüm yurtta yağışsız bir hava öngörülüyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, haftalık hava durumuna ilişkin değerlendirmesinde, sıcaklıkların yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normallere yakın seyredeceğini bildirdi.
Cuma gününden itibaren değerlerde artış öngörüldüğünü belirten Özdemirci, "Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesini bekliyoruz" dedi.
Özdemirci, yağış beklenen bölgelere ilişkin olarak şu bilgileri paylaştı:
"Yarın için Marmara'nın kuzeydoğusu, Kırklareli çevreleri, Sinop ve Bolu dışında Batı Karadeniz bölgesinde sağanak bekliyoruz. Güneyde yine Isparta'nın doğusu, Konya'nın batı kesimlerinde, Doğu Akdeniz'de Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde ve Hatay'ın kıyılarında aralıklı sağanak görülecek."
Perşembe günü orta ve doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağış beklenirken, cuma günü ülke genelinde yağış öngörülmüyor.
Üç büyükşehirde hava durumu
İstanbul: Yarın yağış bekleniyor, sıcaklık 29°C. Perşembe ve cuma 31°C, az bulutlu ve açık.
Ankara: Hafta boyunca yağış yok. Yarın ve perşembe 31°C, cuma 33°C.
İzmir: Yarın 34°C, perşembe 36°C, cuma 37°C.