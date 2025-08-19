Meteoroloji uyardı: Sıcaklık bu hafta da etkisini sürdürecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, haftalık hava durumuna ilişkin değerlendirmesinde, sıcaklıkların yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normallere yakın seyredeceğini bildirdi.

Cuma gününden itibaren değerlerde artış öngörüldüğünü belirten Özdemirci, "Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesini bekliyoruz" dedi.

Özdemirci, yağış beklenen bölgelere ilişkin olarak şu bilgileri paylaştı:

"Yarın için Marmara'nın kuzeydoğusu, Kırklareli çevreleri, Sinop ve Bolu dışında Batı Karadeniz bölgesinde sağanak bekliyoruz. Güneyde yine Isparta'nın doğusu, Konya'nın batı kesimlerinde, Doğu Akdeniz'de Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde ve Hatay'ın kıyılarında aralıklı sağanak görülecek."

Perşembe günü orta ve doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağış beklenirken, cuma günü ülke genelinde yağış öngörülmüyor.

Üç büyükşehirde hava durumu

İstanbul: Yarın yağış bekleniyor, sıcaklık 29°C. Perşembe ve cuma 31°C, az bulutlu ve açık.

Ankara: Hafta boyunca yağış yok. Yarın ve perşembe 31°C, cuma 33°C.

İzmir: Yarın 34°C, perşembe 36°C, cuma 37°C.