Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 4 derece artıyor

Bu hafta Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yaptığı değerlendirmede, sıcaklıkların hafta sonuna kadar yüksek seyretmeye devam edeceğini bildirdi.

Yağış Marmara ve batı kesimlerinde etkili olacak

Çelik, iç ve doğu bölgelerin genellikle yağışsız geçeceğini, yarın Marmara Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin görüleceğini söyledi. Uzman, perşembe ve cuma günleri ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yağış beklendiğini aktardı.

Hafta sonunda ise Trakya'nın batı kesimlerinde yer yer kısa süreli sağanakların etkili olabileceğini belirten Çelik, diğer bölgelerde havanın parçalı bulutlu olacağını ifade etti.

Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara için yarın yağış beklenmediğini dile getiren Çelik, perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak geçişleri görüleceğini, en yüksek sıcaklıkların 19 ila 20 derece arasında olacağını belirtti.

İstanbul'da ise yarın, perşembe ve cuma günleri aralıklarla sağanak yağışların etkili olacağını söyleyen Çelik, en yüksek sıcaklıkların 19-20 derece civarında olacağını kaydetti.

İzmir'de önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmediğini ifade eden Çelik, yarın, perşembe ve cuma günlerinin bulutlu geçeceğini, en yüksek sıcaklıkların 23 ila 24 derece bandında seyredeceğini aktardı.