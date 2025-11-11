Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar normale dönüyor, yağışlar kapıda

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta boyunca yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerine kademeli olarak düşeceğini açıkladı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, şu anda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların kuzeybatı bölgelerden başlayarak azalacağı ve hafta içinde ülke genelinde mevsim normalleri civarına ineceği belirtildi.

İl il yağış uyarısı...

Yarın ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kayseri, Sivas, Antalya'nın doğusu, ayrıca Şanlıurfa ve Elazığ çevrelerinde yağış bekleniyor.

Perşembe günü Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz (Artvin hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Akdeniz ile Çankırı, Erzurum ve Diyarbakır çevrelerinde yağışların süreceği tahmin ediliyor.

Cuma günü ise İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yağışların devam etmesi bekleniyor.

Hafta sonunda çok bulutlu hava hakim

Hafta sonunda ise parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Meteoroloji, vatandaşların hava durumu tahminlerini takip etmeleri ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.