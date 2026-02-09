Meteoroloji uyardı: Türkiye yeni haftaya yağışla giriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre, hafta sonu kısa süreli ara veren yağışlar bugünden itibaren yeniden etkisini artıracak. Artvin, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yayımlanırken, bölgede kuvvetli kar yağışı ve buna bağlı sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksama risklerine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde ise çığ tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Ülke genelinde sağanak etkili olacak

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Hatay kıyılarında aralıklı sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. MGM verilerine göre pazartesi gününden itibaren yağışlı hava tüm yurtta etkisini gösterecek.

Salı günü ise Ege Bölgesi ile Antalya çevresinde kuvvetli sağanak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise yoğun kar yağışı bekleniyor.

Bazı illerde beklenen sıcaklıklar

Meteoroloji tahminlerine göre bugün bazı illerde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Kırklareli: 4 / 9 derece

İstanbul: 7 / 12 derece

Denizli: 8 / 16 derece

İzmir: 10 / 17 derece

Adana: 9 / 21 derece

Ankara: 4 / 9 derece

Samsun: 8 / 11 derece

Erzurum: -3 / 3 derece

Malatya: 3 / 11 derece

Kars: -4 / 2 derece

Diyarbakır: 6 / 15 derece

Gaziantep: 7 / 15 derece