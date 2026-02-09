Meteoroloji uyardı: Türkiye yeni haftaya yağışla giriyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli kar yağışı beklenirken, ülkenin büyük bölümünde sağanak yağışların pazar gününe kadar sürmesi öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre, hafta sonu kısa süreli ara veren yağışlar bugünden itibaren yeniden etkisini artıracak. Artvin, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yayımlanırken, bölgede kuvvetli kar yağışı ve buna bağlı sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksama risklerine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde ise çığ tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Ülke genelinde sağanak etkili olacak
Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Hatay kıyılarında aralıklı sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. MGM verilerine göre pazartesi gününden itibaren yağışlı hava tüm yurtta etkisini gösterecek.
Salı günü ise Ege Bölgesi ile Antalya çevresinde kuvvetli sağanak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise yoğun kar yağışı bekleniyor.
Bazı illerde beklenen sıcaklıklar
Meteoroloji tahminlerine göre bugün bazı illerde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:
Kırklareli: 4 / 9 derece
İstanbul: 7 / 12 derece
Denizli: 8 / 16 derece
İzmir: 10 / 17 derece
Adana: 9 / 21 derece
Ankara: 4 / 9 derece
Samsun: 8 / 11 derece
Erzurum: -3 / 3 derece
Malatya: 3 / 11 derece
Kars: -4 / 2 derece
Diyarbakır: 6 / 15 derece
Gaziantep: 7 / 15 derece