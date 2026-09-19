Meteoroloji uyardı: Üç ilde yağış çok kuvvetli olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun bazı kesimleri için kuvvetli yağış, sis ve rüzgar uyarısında bulundu. Özellikle Doğu Karadeniz'de yağışların yer yer çok kuvvetli olması beklenirken, birçok bölgede sabah saatlerinde pus ve sis etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Üç il için kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların sabah saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağış miktarının bazı noktalarda metrekareye 51 ila 100 kilogram arasında ulaşabileceği belirtiliyor.

MGM, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Birçok bölgede sis etkili olacak

Yağışın yanı sıra sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Marmara ve Ege'de yağış beklenmiyor

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis görülecek. İstanbul ve Bursa'da sıcaklığın 26, Çanakkale ve Kırklareli'nde 28 dereceye ulaşması bekleniyor.

Ege Bölgesi'nde de parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve sis görülebilecek. İzmir ve Muğla'da sıcaklık 30, Denizli'de 31, Uşak'ta 27 derece olacak.

Akdeniz'in doğusunda sağanak

Akdeniz'de parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, bölgenin doğusunda zamanla bulutluluk artacak. Öğleden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Adana ve Antalya'da sıcaklık 33, Hatay'da 29 derece olacak.

İç Anadolu'da sis görülecek

İç Anadolu Bölgesi'nde yağış beklenmiyor. Parçalı bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sabah saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak. Ankara'da sıcaklığın 23, Eskişehir'de 26, Konya'da 24 ve Nevşehir'de 22 derece olması bekleniyor.

Karadeniz'de yağış etkisini artıracak

Batı Karadeniz'de öğleden sonra Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilecek.

Orta ve Doğu Karadeniz'de ise yağış daha geniş bir alanda etkili olacak. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde sabah saatlerinde yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'da yağış ve kuvvetli rüzgar

Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Erzurum ve Kars'ta sıcaklığın 22 derece olması öngörülürken, bölgenin güneydoğusunda rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'da ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sıcaklığın 33, Gaziantep'te 32, Mardin'de ise 29 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.