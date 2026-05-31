Meteoroloji uyardı: Yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelini kapsayan son hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Trakya, Karadeniz Bölgesi, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Ülkenin batı ve güney kesimlerinde ise az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürecek. Ege Bölgesi ile Akdeniz'in büyük bölümünde yağış beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar batı ve iç kesimlerde yükseliyor

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacak. İzmir ve Denizli'de sıcaklığın 31 dereceye kadar çıkması beklenirken, Adana ve Şanlıurfa'da termometrelerin 30 dereceyi göstermesi öngörülüyor. İstanbul'da 26, Ankara'da ise 23 derece sıcaklık bekleniyor.

Karadeniz ve Trakya'da sağanak geçişleri görülecek

Öğleden sonra ve akşam saatlerinde Trakya genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Kırklareli başta olmak üzere bölge genelinde kısa süreli ancak etkili yağışlar görülebilecek.

Karadeniz Bölgesi'nde ise özellikle gece saatlerinden itibaren yağışların yaygınlaşacağı tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce, Kastamonu ve Zonguldak çevrelerinde sağanak geçişleri beklenirken, Doğu Karadeniz'de Artvin ve Trabzon çevrelerinde aralıklı yağışlar görülecek.

Doğu Anadolu için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji, Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri için kuvvetli rüzgâr uyarısında bulundu. Bölge genelinde güneyli yönlerden esecek rüzgârın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabileceği belirtildi.

Yetkililer, kuvvetli rüzgâr nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Yağışlar yerel, sıcak hava etkisini sürdürecek

Yurt genelinde yağışların belirli bölgelerle sınırlı kalacağı, buna karşın sıcaklık artışının özellikle batı ve iç kesimlerde hissedileceği tahmin ediliyor. Yeni haftaya girilirken birçok kentte yaz havasının etkisini artırması beklenirken, Karadeniz ve doğu bölgelerinde ise zaman zaman yağışlı hava görülecek.