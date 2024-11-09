Meteoroloji uyardı: Yağmur ve kuvvetli rüzgar kapıda! (9 Kasım 2024 hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Kasım 2024 Cumartesi gününe yönelik hava durumu tahminlerini yayımladı. Buna göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli ve Balıkesir'in bazı bölgelerinde yağmur ve sağanak yağış öngörülürken, Marmara'da sıcaklıklar 2-4 derece azalacak ve rüzgar yer yer kuvvetli esecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Kasım tarihli hava durumu tahmini raporunu yayınladı. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ve Balıkesir'in kuzey bölgelerinde yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin de etkili olması beklenirken, hava sıcaklıklarında ise Marmara Bölgesi'nde 2 ila 4 derece arasında bir düşüş yaşanacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi.
Meteoroloji raporlarına göre, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi'nde ise yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.
Bölgelere göre hava durumu
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
EDİRNE 13°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KOCAELİ 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
Ege
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 14°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 21°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 21°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 21°C
Az bulutlu ve açık
Akdeniz
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
ADANA 27°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 26°C
Az bulutlu ve açık
İç Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
ANKARA 15°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 15°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ 14°C
Az bulutlu
KONYA 13°C
Az bulutlu ve açık
Bati Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
BOLU 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 18°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu
ZONGULDAK 15°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
RİZE 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
AĞRI 12°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM 10°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 15°C
Az bulutlu ve açık
VAN 11°C
Az bulutlu ve açık
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 18°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 17°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 22°C
Az bulutlu