Meteoroloji uyardı: Yağmur ve kuvvetli rüzgar kapıda! (9 Kasım 2024 hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Kasım tarihli hava durumu tahmini raporunu yayınladı. Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ve Balıkesir'in kuzey bölgelerinde yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin de etkili olması beklenirken, hava sıcaklıklarında ise Marmara Bölgesi'nde 2 ila 4 derece arasında bir düşüş yaşanacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi.

Meteoroloji raporlarına göre, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi'nde ise yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

EDİRNE 13°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

Ege

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 14°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 21°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 21°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C

Az bulutlu ve açık

Akdeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

ADANA 27°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 26°C

Az bulutlu ve açık

İç Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

ANKARA 15°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ 14°C

Az bulutlu

KONYA 13°C

Az bulutlu ve açık

Bati Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

BOLU 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 18°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

ZONGULDAK 15°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

RİZE 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

AĞRI 12°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM 10°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 15°C

Az bulutlu ve açık

VAN 11°C

Az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 18°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 17°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 22°C

Az bulutlu