Meteoroloji uyardı! Yeni haftada hava sertleşiyor: Kar ve sağanak geliyor

Ülke genelinde haftanın ilk günü parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Marmara Bölgesi'nin Edirne hariç tamamı ile Kuzey Ege, Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgelerinin kuzey kesimlerinde yağış etkili olacak.

Yağışların büyük çoğunluğunun yağmur ve sağanak şeklinde olması öngörülüyor. Ancak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu bölgelerinde bu yağışlar karla karışık yağmur ve kara dönüşecek.

Yurt Genelinde buzlanma ve don tehlikesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların düşüşüyle birlikte oluşabilecek buzlanma ve don riskine karşı sürücüleri ve vatandaşları özellikle uyarıyor. Bu riskin yoğunlaştığı bölgeler olarak İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri gösterildi. Sürücülerden bu bölgelerde dikkatli olmaları istendi.

Salı günü ise yağışların kuzey ve doğu bölgelerde çok bulutlu bir hava eşliğinde devam etmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur görülürken, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin, Muş, Bitlis ve Van'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışları etkili olacak.

Üç büyük hava nasıl olacak?

Yeni haftanın ilk gününde üç büyük kentte beklenen hava durumu ve sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Ankara: Yağmurlu bir gün beklenirken, en yüksek sıcaklığın 10 derece olması tahmin ediliyor.

İstanbul: Sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. En yüksek sıcaklık tahmini 14 derece.

İzmir: Sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklığının en yüksek 18 derece civarında seyretmesi bekleniyor.