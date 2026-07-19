Meteoroloji uyardı: Yeni haftada termometreler 45 dereceyi görecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) değerlendirmelerine göre, Yunanistan üzerinden gelen Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası bugünden itibaren yurt genelinde etkisini artıracak. İç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının ilk etapta 1 ila 3 derece yükselmesi beklenirken, sıcak hava dalgasının dört gün boyunca etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

İstanbul'da hava sıcaklığının pazar günü 32, salı ve çarşamba günleri ise 33 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, Ankara'da hafta başında termometrelerin 35 dereceyi göstermesi tahmin ediliyor.

Ege ve Akdeniz'de hissedilen sıcaklık 50 dereceye ulaşacak

Sıcak hava dalgasının en güçlü etkisinin Ege ve Akdeniz bölgelerinde görülmesi bekleniyor. Salı, çarşamba ve perşembe günlerinde bölgede hava sıcaklığının 45 dereceye kadar çıkacağı, hissedilen sıcaklığın ise 50 dereceyi bulacağı öngörülüyor.

Hafta ortasında Marmara'ya sağanak geliyor

Yüksek sıcaklıkların cuma gününden itibaren kademeli olarak etkisini kaybetmesi beklenirken, çarşamba gününden itibaren Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış görülecek.

Yağışların ilk olarak Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik çevrelerinde etkili olması, perşembe günü ise İstanbul'u da kapsayacak şekilde Batı Karadeniz'e doğru ilerlemesi tahmin ediliyor.