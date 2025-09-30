Meteoroloji uyardı! Yeni yağışlı sistem geliyor: Batı bölgelerde sağanak bekleniyor

Türkiye genelinde bu hafta batı kesimlerde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yaptığı açıklamada, yarın Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunda, perşembe günü ise Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak görüleceğini belirtti.

Macit, perşembe akşamından itibaren yeni bir yağışlı sistemin yurda giriş yapacağını ifade ederek, "Perşembe günü Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında, cuma günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz'de ve cumartesi de Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekliyoruz" dedi.

Cuma günü Marmara ile Kuzey Ege'de, cumartesi ise Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında kuvvetli rüzgarların etkili olacağı kaydedildi.

Üç büyükşehirde hava nasıl olacak?

İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri sağanak geçişleri beklenirken, sıcaklıkların 22-23 derece civarında seyredeceği öngörülüyor. Ankara'nın batısında cuma ve cumartesi yağış bekleniyor, cumartesi günü ise sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak. İzmir'de ise perşembe akşamından itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanakların etkili olacağı, sıcaklıkların 25-26 derece aralığında olacağı bildirildi.